ЕСПЧ отказался передавать решение по делу Pussi Riot в Большую палату. Россия теперь обязана акционисткам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу России передать решение по жалобе панк-группы Pussy Riot на уголовное преследование за акцию в храме Христа Спасителя Большой палате. Таким образом, вынесенное в июле постановление ЕСПЧ вступило в силу. Об этом 4 декабря сообщил в своём телеграмм-канале руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Летом ЕСПЧ признал, что власти России нарушили в отношении Алёхиной, Толоконниковой и Самуцевич запрет на пытки и их права на личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и свободу самовыражения (статьи 3, 5, 6, 10).

Европейский суд по правам человека заключил, что наказание за песни и танцы в храме было слишком жёстким, при этом не обнаружив в действиях акционисток ненависти к верующим. Также ЕСПЧ признал бесчеловечными условия, в которых фигурантки дела доставлялись в Хамовнический районный суд.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия обязана выплатить Алёхиной и Толоконниковой по 16 тысяч евро. Самуцевич должны выплатить пять тысяч. Также каждой из заявительниц присудили по 11 760 евро в качестве компенсации судебных расходов. Нарушение 6-й статьи Конвенции влечёт отмену приговора и пересмотр дела в течение трёх месяцев, отмечал ранее руководитель международной правозащитной организации «Агора». Таким образом, к примеру, в ноябре 2016 года был отменён приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса».