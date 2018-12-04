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Город
04.12.2018 18:16
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«Лишать сегодня ветеранов праздника мы не имеем права». Беглов высказался в поддержку Ленинградского Дня Победы

Праздник 27 января, по мнению временно исполняющего обязанности губернатора, должен стать ярким событием, которое должно охватить как можно больше горожан.

«75 лет назад город салютовал воинам и жителям за великий подвиг. И лишать сегодня ветеранов праздника мы не имеем права», – цитирует 4 декабря слова Александра Беглова аккаунт правительства Санкт-Петербурга в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора также предложил дополнить праздник мероприятием в Ледовом дворце, экскурсиями для школьников в музеи, которые посвящены истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, а также публикациями в социальных сетях о юных героях блокады.

Кроме того, Александр Беглов поблагодарил общественные организации за поддержку Ленинградского Дня Победы.

Напомним, что ранее пресс-служба Западного военного округа заявила о намерении 27 января провести парад в центре Петербурга. В смотре у Зимнего дворца планируется задействовать свыше 2,5 тысячи военнослужащих и курсантов ведомственных вузов, а также около 80 образцов техники: танки Т-34 и Т-72-Б3, бронетранспортер БТР-82А, броневую машину пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Масштаб заявленного смотра немногим меньше парадов, которые традиционно проводятся в Петербурге в День Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018-го по Дворцовой площади маршировали 4,5 тысячи человек и 90 единиц техники. Последние два года майские парады завершает пролет авиации.

Часть либеральной общественности позже выступила с заявлением о некорректности проведения парада в траурный день. О том, что думают про идею военного парада историки, почётные граждане, блокадники, политики и военные, «Фонтанка» ранее сообщала в материале «Военный парад на Дворцовой 27 января: "перегар милитаризма" или "высшее уважение государства"?». В Смольном при этом заявили, что в любом случае за организацию парада отвечает Министерство обороны, а городские власти к этому отношения не имеют.

Александр Беглов также попросил проработать возможность использования на параде 27 января исторических знамен подразделений, принимавших участие в обороне города, а также технику из музейных фондов. Помимо этого, будут подготовлены подарки для всех ветеранов и блокадников.

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