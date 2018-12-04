Грузовик под Гостилицами сделал из встречного «Логана» комок металла

Два человека погибли в результате ДТП в Ломоносовском районе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 4 декабря в 16:36 на 21-м километре Гостилицкого шоссе (около деревни Гостилицы) столкнулись грузовик и «Рено Логан». В «Логане» на месте скончались мужчина и женщина.

«Логан» вылетел на встречку под «КамАЗ», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства.