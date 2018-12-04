Порошенко назвал Европу неполноценной. Без Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что страна получит позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины.

"Мы получим позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины. И Европа в этом так же заинтересована, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС", — написал Порошенко в Twitter.

Ми отримаємо позитивне рішення щодо вступу до ЄС, бо Європа не є повноцінною без України. І Європа у цьому так само зацікавлена, як Україна зацікавлена бути повноцінним членом ЄС. pic.twitter.com/An01h4fJek — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 декабря 2018 г.

Ранее Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. Он также выразил мнение, что нынешние украинские школьники уже будут жить в ЕС. При этом спикер Верховной рады Андрей Парубий был менее скромен в своих прогнозах и заявил, что Украина может стать полноценным членом ЕС уже в 2025 году.

Парламент Украины в ноябре по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов. Второе чтение документа должно обязательно пройти в следующую сессию украинского парламента и быть поддержано двумя третями депутатов Рады.