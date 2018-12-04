Ремонт подземного перехода на Невском снова продлили

Подземный пешеходный переход на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы будет ремонтироваться до 9 декабря. Об этом 4 декабря «Фонтанке» сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

«Ремонт ведется с увеличением сроков производства работ (запланированных ранее на конец ноября) на 10 дней, ввиду проведения дополнительных работ: при демонтаже гранитных плит была выявлена необходимость замены всей подсистемы, на которой крепятся гранитные плиты. Также больше времени понадобилось на поставку материалов и изготовление гранитных плит. Производство работ за пределами срока оказания услуг регулируется положениями контракта о применении штрафных санкций. Завершить ремонт планируется к концу текущей недели», – рассказали в пресс-службе учреждения.

Госконтракт стоимостью 20 млн рублей на ремонт пешеходных переходов на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта, а также на перекрестке улиц Седова и Ивановской в июле 2018 года был заключен с компанией «РСУ-16». Согласно тексту соглашения, закончить с работами подрядчик должен был не позднее 15 ноября 2018 года. При этом контракт действителен до 31 декабря 2018 года.

В начале ремонта переход выглядел как постапокалиптическая декорация. В СПб ГБУ «Мостотрест» объяснили, что соглашением предусмотрен поточный метод ведения работ, что исключает возможность и необходимость установки маскирующих ограждений в зоне производства работ.