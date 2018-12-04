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05.12.2018 10:00
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Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Магазин Кей

Устройства из «поднебесной» готовы составить серьезную конкуренцию более дорогим брендам из США и Европы. В данной статье КЕЙ расскажет про китайские смартфоны 2018 года.

Meizu M6s

Meizu M6s сразу подкупает своим премиальным металлическим корпусом и весьма тонкими рамками. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 5,7 дюйма и с разрешением 1440x720 пикселей. Внутри Meizu M6s скрывается 6-ядерный Samsung Exynos 7872 с графическим чипом Mali-G71 MP1 и 3 Гб оперативной памяти. 

Камера Meizu M6s 16- и 8-мегапиксельные основная и фронтальная со светосилой f/2.0 также не отстает от железа. 

Honor 9 Lite

Бюджетный смартфон имеет стеклянную заднюю панель и металлические боковые рамки, как у люксовых устройств. Разрешение дисплея в Honor 9 Lite пользователь может настраивать сам, что позволяет держать баланс между визуальной составляющей и временем работы от батареи.

В Honor 9 Lite используется 8-ядерный процессор Kirin 659 с графическим ускорителем T830 MP2, а также 3 Гб оперативной памяти. Смартфон имеет два слота для SIM-карт и двойную камеру 13 Мп с каждой стороны.

Xiaomi Redmi Note 5

Смартфон оснащен двойной основной камерой на 12+5 Мп с сенсором от компании Sony. Под корпусом прячется 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 и 4 Гб оперативной памяти, справляющиеся с современными играми. Эффект будет дополняться за счет IPS-экрана с разрешением в 2160 х 1080 пикселей.

Как утверждает производитель, аккумулятора на 4000 мА*ч хватит на 17 дней в режиме ожидания и почти 7 дней в режиме прослушивания музыки. 

OnePlus 6

OnePlus 6, хоть и не относится к категории игровых смартфонов, может составить серьезную конкуренцию специализированным геймерским моделям, благодаря процессору Snapdragon 845 и 8 Гб оперативной памяти. 

В остальном устройство также выглядит очень достойно. Тут и AMOLED-экран с разрешением в 2280 х 1080 точек, и двойная камера на 16 Мп + 20 Мп, и трендовая челка с возможностью ее перекрытия черной плашкой, и стильный корпус.

Oppo F7

Oppo F7 окрестили «Сэлфи Эксперт» благодаря 25-мегапиксельной фронтальной камеры с искусственным интеллектом SelfieTune 2.0, который проводит «бьютификацию» эффективно, разглаживая морщины, выравнивая тон лица и скрывая круги под глазами. 

Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Mediatek Helio P60 и 4 Гб оперативной памяти. Этого хватит не только для повседневных задач, но и для большинства современных игр.

 

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