Украина обвинила Россию в кибератаке на свои суды

Служба безопасности Украины сообщила о том, что российские спецслужбы якобы совершили попытки масштабной кибератаки на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти страны, передает «112 Украина».

По данным сотрудников СБУ, кибератака началась с рассылки зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов, после открытия которых на компьютер скачивалось вредоносное программное обеспечение, делающее возможным несанкционированное вмешательство в информационные системы украинских судов и похищение служебной информации.

«По заключению специалистов, замысел спецслужб России заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины», — говорится в сообщении СБУ.

Негативные последствия произошедшего были локализованы силами сотрудников государственной судебной администрации, а также госспецсвязи Украины.

Издание напоминает о том, что в октябре Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правоохранителям усилить защиту информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии и реестра избирателей в связи с "возможным вмешательством России".