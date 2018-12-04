Смольный снес часть кафе «Самарканд» на улице Руставели

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал пристройку кафе восточной кухни «Самарканд».

Как сообщили в ведомстве 4 декабря, рестораторы незаконно заняли территорию в 40 кв. м вблизи дома 12 по улице Руставели: договора аренды у управляющей заведением индивидуальной предпринимательницы Светланы Куприяновой не было.

Просьбу освободить землю добровольно владелица кафе проигнорировала, поэтому пристройка была снесена силами ККИ и подведомственного ему Центра повышения эффективности использования государственного имущества.