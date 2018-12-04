Украина объявила в розыск причастных к аресту украинских моряков в Керченском проливе

Украинская прокуратура объявила в розыск восемь граждан России, которые якобы причастны к задержанию моряков трех судов 25 ноября. Среди них сотрудники ФСБ и командиры кораблей, принявших участие в задержании украинцев в Керченском проливе.

«По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам. <...> В настоящее время получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых с целью их привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – написала 4 декабря на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Это не все, кого украинская сторона собирается объявить в розыск из-за конфликта в Керченском проливе, подчеркнули в ведомстве. «В ближайшее время планируется сообщить о подозрениях в отношении более 10 военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ, а также Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава до генералов», – сообщила Сарган.

Ранее президент страны Петр Порошенко объявил о том, что украинская сторона готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России.

Инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда. Все украинские моряки решением суда арестованы, все они находятся в московских СИЗО. Власти Украины считают, что Россия проявила агрессию, Москва называет действия Киева провокацией.