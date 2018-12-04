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Происшествия
04.12.2018 17:27
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Из женского изолятора на Арсенальной разрешено звонить в Лондон и приобретать яхты за 250 тысяч евро

Светская дама Анна Тимохина осуждена на 4 года заключения, за дачу взятки полицейским в попытке испортить биографию бывшему мужу. Пребывание в изоляторе не мешает ей управлять средствами на банковском счете в Англии.

Поговорив по официальному телефону учреждения с Лондоном, она убедила персонального менеджера в необходимости приобретения ею яхты за 250 тысяч евро. «Фонтанка» тоже дозвонилась до столицы Великобритании, где хорошо знают клиентку. Журналист поговорил и с новым адвокатом Тимохиным, ожидающим в ближайшее время снисхождения от апелляции. Наше издание выяснило, что покупка активов в подобных условиях имеет законные основания.

По информации «Фонтанки», 4 декабря Московский районный суд Петербурга вновь вернул дело в Городской суд для рассмотрения апелляционной жалобы известной сегодня 43-летней петербурженки Анны Тимохиной.

Ранее «Фонтанка» сообщала, как 27 апреля этого года Тимохина зашла в отдел экономической безопасности полиции Московского района и попыталась дать оперативнику 10 тысяч долларов за привлечение своего бывшего супруга к уголовной ответственности. Заметим, что это было итогом долгих судебных процессов между ней и 48-летним бизнесменом Александром Тимохиным, известным как владелец «Заубер банка».

В апреле Анну Тимохину задержали, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по даче взятки, арестовали, а 5 сентября Московский район суд приговорил ее к 4 годам колонии. 31 октября этого года ее дело поступило в Городской суд Петербурга для рассмотрения апелляции. 7 ноября Городской суд вернул дело в районный для устранения формальных технических неточностей, что является редкостью, но процедурой предусмотрено. 4 декабря дело повторно поступило из районной в городскую инстанцию.

По данным «Фонтанки», находящаяся в женском следственном изоляторе №5 на Арсенальной улице Анна Тимохина все это время продолжает образ жизни обеспеченной дамы. Так, например, в течении октября этого года неоднократно звонила в Лондон, где на ее счету в Hambros Bank аккумулированы серьезные суммы, доставшиеся ей, как при супружестве, так и по брачному договору после развода с мужем.

Насколько известно нашему изданию, кроме апартаментов за 6 миллионов фунтов стерлингов в престижном районе столицы Великобритании Highgate, Тимохиной отошла и квартира за 2 миллиона долларов на Крестовском острове. Также после развода супруг обязан был перевести ей на счет более 2 миллионов фунтов стерлингов.

Исходя из ее финансового состояния, телефонные звонки персональному менеджеру банка и, как говорят, указание на перевод 250 тысяч евро для покупки яхты – своего рода логичная история. Тем более, что, как сообщала «Фонтанка», Тимохина, находясь в изоляции, смогла отсудить у бывшего мужа еще 1 миллион фунтов стерлингов.

Не исключено, что служба безопасности этого банка проверила перевод, так как данным нашего издания первая статья «Фонтанки» о задержании Анны Тимохиной была перепечатана несколькими британскими газетами. Однако, если в банк поступили соответствующие документы от продавца яхты, то отчего бы и не отправить указанную сумму на оффшор.

«Фонтанка» связалась с русскоговорящими менеджерами банка. Там нам подтвердили, что, что Тимохина является клиенткой. «Фонтанка» даже выяснила, кто конкретно закреплен за Тимохиной, но когда журналиста перевели на старшего менеджера, то кроме неоднократной фразы «без комментариев» мы предсказуемо ничего не услышали.

Однако, стоит подчеркнуть, что подобные звонки из следственных изоляторов и колоний России законны. Согласно, внутриведомственным приказам ФСИН, если у арестованного или осужденного есть разрешение следователя или суда, то ему позволяется связь со служебного телефона учреждения. Если же арестованный или осужденный хочет позвонить за границу, то звонок оплачивается им же с его лицевого счета в учреждении, который должен быть открыт его близкими. Как «Фонтанке» доверительно пояснили в УФСИН по Петербургу и Ленобласти, «необычно конечно, но ничего незаконного в этом нет. Ну, хочет и может она себя купить лодку – пусть покупает».

Напомним, что Анна Тимохина признала вину в ходе судебных слушаний. Так как её приговорили к 4 годам реального срока, что является приговором в стиле «меньше меньшего» ввиду базовой нормы от 7 до 12, то сторона обвинения возражала.

«Фонтанка» позвонила новому адвокату Анны Тимохиной Елене Романовой, вошедшей в процесс уже после приговора. По ее словам, линия подзащитной не изменилась. "Она и сейчас признаёт. Мы просим не отменить, мы просим смягчить", – ответила адвокат.

По информации «Фонтанки», апелляция будет рассмотрена в ближайшие пару недель.

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