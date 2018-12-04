"Ах, Одесса!" Глава МВД Аваков распорядился отправить допсилы Нацгвардии в "столицу криминального мира Украины"

Одесса превратилась в криминальную столицу Украины, для нормализации ситуации в город будут направлены дополнительные силы Нацгвардии и подразделения полиции по защите экономики, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков 4 декабря.

"Отчего Одесса превратилась за последние месяцы в столицу криминального мира Украины?.. Почему случилось так, что профессиональные рейдеры-активисты стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы?" – сказал глава МВД в ходе совещания руководителей правоохранительных органов. Его слова приводятся на официальном сайте украинских правоохранителей.

Позже на брифинге для прессы Аваков сообщил о том, что в первый день военного положения в городе была задержана группа из 17 боевиков, которые атаковали одну из строек.

"В другом месте нападают на политиков. Это что, уровень самосознания для Одессы? Нет. Местная деловая, управленческая элита почему-то посчитала, что так удобно. Почему-то приняли решение, что каждая политическая группа или группировка должна иметь при себе две-три бригады боевиков-общественников. При этом реальные общественники глубоко забиты, в том числе физически", – цитирует Авакова "Интерфакс".

Аваков рассказал, что руководители правоохранительных органов приняли решение о проведении "углубленной проверки экономических схем" в Одессе и области. "Для этого в Одессу приедут специалисты из других областей, из Киева, чтобы попробовать отстраниться от потенциальных рисков договоренностей местных правоохранительных органов", – подчеркнул он.

Министр также рассказал, что в Одессе будут задействованы дополнительные подразделения Нацгвардии – они появятся на улицах города в ближайшие дни. По словам Авакова, подразделения полиции по защите экономики также прибудут в город для "детальной инспекции".

Генпрокурор Украины Юрий Луценко добавил: "Мы не можем допустить разглашения информации. Моня знать об облаве не должен".

Одесская область – один из 10 регионов Украины, где было введено военное положение с 26 ноября сроком на 30 дней.