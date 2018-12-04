Петербургские депутаты предлагают избавить городские торжества от пластиковой посуды

Отказаться от пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковок во время городских праздников предлагают петербургские парламентарии. Экологическое нововведение обсудили на заседании профильной комиссии ЗакСа по экологической защите населения 4 декабря.

Участвовавшая в обсуждении председатель правления экологической ассоциации «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская объяснила «Фонтанке», что идея сделать мероприятия в Северной столице более экологичными пришла после того, как от пластика отказались в Ленобласти. Полгода назад гостей фестивалей и концертов в 47-м регионе начали угощать из биоразлагаемой посуды. Использование пластиковых аналогов, пакетов и упаковки поставили под запрет.

«Ленинградская область запретила использовать пластиковые, но не запретила использовать бумажные стаканчики. Экологическая общественность считает, что это шило на мыло, потому что речь идёт об одноразовом. <...> Наша идея — сделать в принципе мероприятия более экологичными. Не только путём простой замены одного на другое. Те же самые бумажные стаканчики содержат в себе слой пластика, и переработка их существенно затруднена. То есть это не панацея», — отметила Нагорская.

По её словам, в ходе дальнейшей работы планируется проанализировать закупки пластиковой тары для мероприятий в Санкт-Петербурге и разработать план по сокращению её использования. А также решить, на что можно заменить пластиковую посуду.

Депутат Надежда Тихонова отправила предложения по отказу от неразлагаемых материалов на городских мероприятиях врио губернатора Петербурга Александру Беглову и комитету по культуре Смольного. Инициатива предварительно поддержана, отметили в пресс-службе ЗакСа.