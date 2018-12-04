Юрий Ушаков: Трамп первым заговорил с Путиным о ситуации в Керченском проливе и на Украине
Президент Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп всё же сошлись в короткой беседе на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков 4 декабря.
По словам Ушакова, разговор длился недолго, всего 15 – 20 минут. При этом желание поговорить первым выразил Дональд Трамп, ранее отказавший Путину в официальной встрече.
«Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту. И состоялся разговор, о котором наш президент прессе уже рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива», — рассказал помощник президента.
Ушаков отметил, что Трамп внимательно слушал Путина, который попытался подробно за 15 минут объяснить суть инцидента и российскую оценку произошедшего.
«Президент США внимательно выслушал нашу аргументацию, я бы так сказал», — заявил Ушаков, который также добавил, что помимо морского конфликта в проливе обсуждалась ситуация на Украине.
Путин и Трамп должны были официально встретиться в Аргентине в рамках саммита G20, однако американский президент отменил https://www.fontanka.ru/2018/11/29/144/ встречу, объявив об этом в твиттере. На решение, с его слов, повлиял инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Справка:
Напомним, что 25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.