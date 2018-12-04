В Грузии арестовали шестерых украинцев по подозрению в незаконном хранении оружия

Суд города Тбилиси принял решение об аресте задержанных накануне украинских граждан и одного местного жителя, которых подозревают в незаконном хранении оружия. Об этом 4 декабря в своем «Фейсбуке» сообщил депутат украинской Рады от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко.

«С адвокатами будем требовать скорейшего проведения экспертизы. Ребят не оставим. <...> Решение суда будет обжаловано», – описал депутат дальнейшие шаги украинской стороны.

Следующее заседание по этому делу назначено на 24 декабря.

Напомним, что 2 декабря МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного местного жителя за противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц. В результате обыска в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы. По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии — Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что Лука собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси. 3 декабря прокуратура Грузии официально предъявила https://www.fontanka.ru/2018/12/03/104/ обвинения подозреваемым.