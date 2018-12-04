Ипотека в Банке «Санкт-Петербург» в декабре - от 9,4%

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» с 1 декабря запускает акционные ставки по программам ипотечного кредитования.

В преддверии Нового года Банк «Санкт-Петербург» запускает акцию* и дарит своим клиентам возможность приобрести квартиру с использованием ипотечного кредита по ставке от 9,4% годовых.

Сумма кредита – от 500 тыс руб до 10 млн руб, срок кредитования – от 1 года до 25 лет. Первоначальный взнос от 20%.

Подробные условия предоставления кредита на первичном рынке, перечень застройщиков, участвующих в акции, а также условия кредитования можно посмотреть здесь.

*Сроки акции: с 01.12.18 по 29.12.2018г, организатор: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ИНН 7831000027, адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

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