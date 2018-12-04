Из королев фигурного катания в учредители крымской солонки. Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладелицей компании «Галит»

Олимпийская чемпионка в парных танцах на льду и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка в конце ноября стала соучредителем крымской компании «Галит», выпускающей соль. Эта информация содержится в СПАРК-Интерфакс. Помимо Навки, у организации ещё пять совладельцев. Все владеют по 16,67% уставного капитала.

Издание The Bell в публикации 4 декабря обращает внимание, что одновременно с приходом Навки «Галит» выиграл контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор». Сумма контракта составила 25,9 миллиона рублей при начальной сумме договора 22,5 миллиона. Впрочем, при детальном изучении контрактов можно увидеть, что в 2017 году «Галит» поставил для крымских дорожников соли на 29,6 миллиона. За прошлый год, по данным Росстата, компания заработала 44,7 миллиона рублей, чистая выручка при этом составила всего 3,5 миллиона.

Компания «Галит» в Сакском районе республики Крым – последний оставшийся здесь в живых крупный солепромысел, выпускающий как пищевую, так и техническую соль. У производства много раз менялись собственники, которые, по всей видимости посчитав предприятие недостаточно прибыльным, уходили.

В Сакском районе добывается розовая крымская соль, которая богата микроэлементами.