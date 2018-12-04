В комитете по культуре Смольного готовятся ответить за передачу придела Исаакиевского собора РПЦ
Комитет по культуре Санкт-Петербурга готовится ответить на 150 обращений, которые поступили от петербуржцев по поводу передачи РПЦ для богослужений придела Святой Екатерины в Исаакиевском соборе. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета, обращения выглядят однотипно, в них горожане выражают обеспокоенность той информацией, которую они получили из СМИ.
«Но речь идет не о передаче, а о предоставлении возможности вести богослужения, – отметили в пресс-службе. – В центральном приделе Исаакиевского собора ведутся службы по праздникам, но это не значит, что он передан церкви».
В комитете отказались сообщить, что именно в качестве тревожных фактов отметили в своих обращениях граждане.
Напомним, что 10 депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора с просьбой отменить распоряжение КИО о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (https://www.fontanka.ru/2018/12/03/066/).
Справка:
В начале 2017 года на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. Это вызвало волну митингов и акций протеста в городе. Несогласные с тем, что музей отдадут священнослужителям, устроили митинг на Марсовом поле, который собрал более 3 тысяч человек. Противники передачи собора брали его в живое кольцо, в январе прошлого года между колоннами собора повесили баннер «НЕ РПЦ». Вопрос о передаче музея церкви затих после того, как Полтавченко сообщил, что соответствующая заявка от РПЦ в Смольный не поступала.