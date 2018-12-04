В комитете по культуре Смольного готовятся ответить за передачу придела Исаакиевского собора РПЦ

Комитет по культуре Санкт-Петербурга готовится ответить на 150 обращений, которые поступили от петербуржцев по поводу передачи РПЦ для богослужений придела Святой Екатерины в Исаакиевском соборе. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета, обращения выглядят однотипно, в них горожане выражают обеспокоенность той информацией, которую они получили из СМИ.

«Но речь идет не о передаче, а о предоставлении возможности вести богослужения, – отметили в пресс-службе. – В центральном приделе Исаакиевского собора ведутся службы по праздникам, но это не значит, что он передан церкви».

В комитете отказались сообщить, что именно в качестве тревожных фактов отметили в своих обращениях граждане.

Напомним, что 10 депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора с просьбой отменить распоряжение КИО о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (https://www.fontanka.ru/2018/12/03/066/).