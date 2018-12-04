На Васильевском чинят ненадежную теплосеть — батареи остыли в сотне домов

Батареи остыли в 121 доме на Васильевском острове Петербурга из-за ненадежной сети. Теплоэнергетики проводят ремонт, чтобы предотвратить возможный прорыв.

Как сообщили «Фонтанке» 4 декабря в «Теплосети», парение у дома №29 по 6-й линии заметили при плановом объезде территории. В связи с чем сегодня с утра на трубопроводе диаметром 250 мм начали ремонт.

«В зоне дефекта 121 жилое здание, отопление подается на пониженных параметрах. Горячее водоснабжение – в штатном режиме», – отметили на предприятии.

Ремонтные работы продлятся до 22.30.

За последние сутки в Северной столице резко потеплело: с -8 градусов столбик термометра поднялся до +2 °C. Это меняет нагрузку на трубопроводы, что увеличивает вероятность технологических нарушений. В связи с чем «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенной готовности.

Напомним, что также работы сейчас ведутся в Красносельском районе города: на улице Десантников лопнула труба диаметром 500 мм. В зону аварии попали 94 дома.