С российской легкой атлетики не сняли санкции. Спортсмены продолжат выступать под нейтральным флагом

Продлена дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во вторник, 4 декабря. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС, такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) по итогам заседания совета.

Это означает, что российским спортсменам по-прежнему нельзя будет выступать на международных стартах под национальным флагом.

«Я не удивлен, но надежды были, потому что ВФЛА проделала огромную работу. Как все поняли, невыполненными остаются только два условия — выплата долга ВФЛА перед IAAF (2,76 млн долларов за возмещение расходов, которые понесла IAAF при расследовании допингового скандала в российской легкой атлетике. — Ред.) и допуск экспертов WADA к пробам московской лаборатории», – заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

По словам Шляхтина, вопрос выплаты долга находится в стадии решения. Необходимо оформить ряд юридических документов и обсудить порядок выплат. Кроме того, ведутся переговоры о возможной рассрочке на полгода.

Формально теперь вопрос о восстановлении ВФЛА переносится до марта 2019 года, когда пройдет очередное заседание совета IAAF. Но, по словам главы международной организации Себастьяна Коу, при определенных условиях решение может быть принято раньше этого срока.

«Следующее заседание пройдет в марте, но мы в этом вопросе можем проявить гибкость, если рабочая группа выступит с таким предложением», – заявил Коу.

Напомним, ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года на основании работы комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты IAAF для возвращения российской организации полноценного статуса.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от IAAF.