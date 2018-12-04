В рейтинг самых влиятельных женщин мира вошла Эльвира Набиуллина. Первое место у Ангелы Меркель

В топ-100 самых влиятельных женщин 2018 года по версии Forbes оказалась лишь одна представительница России.

Первое место в исследовании Forbes, как и годом ранее, остается за немецким канцлером Ангелой Меркель, которая, по мнению бизнес-издания, является «де-факто лидером Европы». Вторая строчка в этом году досталась британскому премьеру Терезе Мей, а замыкает тройку — глава МВФ Кристин Лагард, которая вытеснила из тройки предпринимателя и филантропа Мелинду Гейтс. Об этом сообщается https://www.forbes.com/power-women/list/#tab:overall_header:position в рейтинге Forbes.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заняла 49-е место. Составители рейтинга отметили, что россиянка разработала систему мер для противодействия санкциям. Кроме того, Набиуллина заявила о http://www.fontanka.ru/2016/01/22/063/ снижении зависимости курса национальной валюты от цен на нефть. Соседкой председателя Центробанка РФ по рейтингу стала певица Бейонсе, замыкающая топ-50.

Для сравнения: королева Великобритании Елизавета II оказалась на 23-й строчке, дочь президента США Иванка Трамп довольствуется 24-м местом, президент Литвы Даля Грибаускайте – 63-м, а верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини – 67-м.