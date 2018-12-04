Приставы не нашли денег у мажоритария «Заубер банка». Бывшая супруга Александра Тимохина ищет свой миллион фунтов стерлингов

Попытка наложить арест на счета владельца 57,7% акций АО «Заубер банк» Александра Тимохина привела Федеральную службу судебных приставов к выводу, что банкир не держит деньги в своем банке. Кроме того, он выписался с элитного Крестовского острова во Всеволожский район Ленинградской области.

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Один миллион фунтов стерлингов (84 944 800 рублей) Александр Тимохин проиграл 9 октября 2018 года в Выборгском районном суде Петербурга. В случае расставания эта сумма, по условиям брачного договора, должна была утешить супругу Анну Тимохину. Но когда случилось неизбежное, банкир заподозрил бывшую жену в лукавстве, так как брачный контракт был подписан незадолго до развода.

Суд встал на сторону женщины, и хоть решение Выборгского не вступило в законную силу, адвокат Дмитрий Ильин обратился в Петроградский с ходатайством принять обеспечительные меры.

15 ноября 2018 года петербургское управление ФССП обратилось в «Заубер банк» с требованием наложить арест на 84 944 800 рублей, которые, по предположению судебных приставов, могли находиться на принадлежащих Александру Тимохину в этом банке счетах.

«Заубер банк» дал ответ, на который судебные приставы точно не рассчитывали. Оказалось, что у Александра Тимохина в собственном банке открыто девять счетов: для рублей, евро, долларов, фунтов стерлингов и швейцарских франков. На шести из них абсолютные или почти абсолютные нули, на трех суммы не превышают 30 000 рублей или 400 долларов. Таким образом выяснилось, что владелец «Заубер банка» не держит деньги в собственном финансовом учреждении.

Судебные приставы попытались получить выписки по счетам, чтобы понять, когда именно они обнулились (может, судебная тяжба с бывшей супругой не имеет к этому никакого отношения), но данную информацию банк предоставить отказался. «Не представляется возможным ввиду отсутствия в тексте постановления указания на период, за который должны быть представлены выписки по счетам, а также указания на какое-либо решение суда и вступление его в законную силу…» – написано в письме, которое региональное управление ФССП получило из банка.

В ходе дележа имущества между бывшими супругами появилась еще одна неожиданность. В июле 2018 года в адресованных в суд документах Александр Тимохин в качестве своей регистрации указывал квартиру на престижном Крестовском острове. В середине ноября в апелляционной жалобе в Выборгский районный суд указан уже другой адрес – в одном из домов бюджетного жилого комплекса, расположенного во Всеволожске Ленинградской области.

«В связи с этим у меня два предположения, – говорит адвокат Ильин. – Либо у господина Тимохина наступили не лучшие в финансовом плане времена – откуда исчезновение денег со счетов и смена жилья на дешевое, либо он собирается проявить лукавство в незаконченном пока судебном споре».

Лев Годованник,

«Фонтанка.ру»