Минпросвещения предложило школьникам участвовать в совершенствовании системы ЕГЭ, а не в забастовках и профсоюзах

Министерство просвещения РФ предложило школьникам присылать идеи по совершенствованию единого госэкзамена чиновникам, а не участвовать в протестах и забастовках, как хотел того петербургский десятиклассник, создавший в школе профсоюз. Так в Москве отреагировали на конфликт, который разгорается в Северной столице.

«Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало. В этом смысле "баррикады" вряд ли способны привести к какому-либо развитию», – говорится в заявлении ведомства от 4 декабря.

Министерство отмечает, что система ЕГЭ даёт одинаковую возможность поступления в российские вузы для всех абитуриентов из деревень и городов, из столицы и провинции.

«Работа над совершенствованием систем итоговой аттестации ведётся непрерывно, и мы открыты к предложениям, в том числе и со стороны учащихся», – пишут чиновники.

Так министерство отреагировало на информацию о том, что десятиклассник гимназии № 622 Выборгского района Петербурга попытался создать профсоюз учеников. Школьник сообщил, что вместе с членами профсоюза он планирует добиться отмены ЕГЭ путём проведения забастовок. Также учащийся хотел бы повлиять на дресс-код гимназии и количество контрольных работ. По сообщениям СМИ, которые активно подхватили тему, десятикласснику пригрозили исключением и прокурорской проверкой.

В свою очередь, в городском комитете по образованию назвали исключение «самой крайней мерой».

«Если общественная деятельность школьника не мешает образовательному процессу, если не нарушается устав школы, если не нарушаются права других детей на получение образования – он может создавать общественную организацию. И такая деятельность не может становиться причиной для отчисления», – заверил представитель комитета Даниил Борисов.

«Другое дело, если он будет, например, срывать уроки, призывать других детей прогуливать занятия, бойкотировать выполнение заданий учителей, то к нему поэтапно могут приниматься меры педагогического воздействия и дисциплинарные взыскания – замечания, выговоры, – добавил чиновник. – И только если все эти меры не возымели действия, обучающийся может быть отчислен. Но это самая крайняя мера».