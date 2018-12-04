Квартиры комфорт-класса на набережной Невы за 50%

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

До конца декабря в «Петербургской Недвижимости» можно приобрести квартиры в новом жилом комплексе Pulse на Октябрьской набережной от Setl City с использованием беспроцентной рассрочки от застройщика до трех лет и первым взносом 50%*.

Эти условия распространяются на весь ряд квартир: от студий до просторных трехкомнатных. Для большой семьи или любителей принимать гостей отлично подойдут варианты евроформата с большой кухней-гостиной. Есть квартиры с несколькими санузлами и гардеробными, высокими – до 3 метров потолками и увеличенными оконными проемами. Покупатели могут приобрести квартиры с чистовой отделкой в одной из двух цветовых гамм: «Ваниль» или «Шоколад». Также есть возможность выбрать вариант без отделки по более низкой стоимости. Большая часть корпусов в жилом комплексе Pulse ориентирована на юго-запад и северо-запад, что обеспечивает естественную инсоляцию. Более того, жильцы многих квартир смогут любоваться набережной и великолепными закатами над Невой.

«Pulse на набережной» удачно расположен: до двух станции метро – «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко» 20 минут на общественном транспорте. Для любителей прогулок рядом несколько парков. Поблизости несколько крупных продовольственных гипермаркетов и множество небольших продуктовых магазинов.

Приобретая квартиру в «Петербургской Недвижимости», клиенты получают целый пакет услуг: подбор квартиры, юридическое сопровождение, помощь в оформлении документов.

*Сроки акции с 1.12.2018 по 31.12.2018 г. Рассрочка до трех лет предоставляется застройщиком ООО «Сэтл Сити». Первый взнос 50% от стоимости квартиры. Количество квартир ограничено. Подробности по телефону (800) 333-03-55

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi