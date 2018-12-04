Правозащитники: Защищать детей от «опасной музыки» начала и антимонопольная служба

Управление ФАС по Нижегородской области рассматривает обращение «потребителя рекламы Н.», который заподозрил ряд музыкальных коллективов в том, что их тексты противоречат требованиям 436 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В анонсе заседания Экспертного совета при УФАС Нижегородской области, которое опубликовал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, в частности, сказано, что недовольство жалобщика вызвано рекламой концертов групп "Хлеб", GONE.FLUDD, Within Temptation, Jah Khalib, Haters, ANIMAL JAZZ, Монеточка, Face, Хаски, Пошлая Молли, Элджей и других исполнителей, которую проводит местный музыкальный клуб.

Фото: Павел Чиков/Telegram.com

Жалоба на рекламу музыкальных коллективов стоит вторым пунктом повестки после жалобы на содержимое рекламного баннера на трассе под Нижним Новгородом, которое вызывает «ассоциации непристойного характера».

Ранее в России были сорваны десятки концертов самых разных исполнителей. Претензии к текстам гласно и негласно высказывали как официальные правозащитники при органах исполнительной власти регионов – уполномоченные по правам человека, так и силовики из различных правоохранительных ведомств.

Рекордсменом по количеству проблем этой осенью стала московская группа IC3PEAK, у которой были сорваны несколько концертов в российских городах. В Новосибирске 2 декабря музыканты были задержаны полицией сразу после выхода из поезда. Им угрожали «подбросить наркотики». Все время пребывания группы в Перми 27 ноября их сопровождали люди в штатском. Подробности читайте в интервью IC3PEAK «Фонтанке».

В дискуссию о деструктивном влиянии современной музыки на детскую психику на прошлой неделе включился даже директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который на заседании организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ предложил давать рэперам деньги из бюджета в виде правительственных грантов. В Минкульте РФ идею поддержали.