Правозащитники: Защищать детей от «опасной музыки» начала и антимонопольная служба
Управление ФАС по Нижегородской области рассматривает обращение «потребителя рекламы Н.», который заподозрил ряд музыкальных коллективов в том, что их тексты противоречат требованиям 436 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В анонсе заседания Экспертного совета при УФАС Нижегородской области, которое опубликовал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, в частности, сказано, что недовольство жалобщика вызвано рекламой концертов групп "Хлеб", GONE.FLUDD, Within Temptation, Jah Khalib, Haters, ANIMAL JAZZ, Монеточка, Face, Хаски, Пошлая Молли, Элджей и других исполнителей, которую проводит местный музыкальный клуб.
Жалоба на рекламу музыкальных коллективов стоит вторым пунктом повестки после жалобы на содержимое рекламного баннера на трассе под Нижним Новгородом, которое вызывает «ассоциации непристойного характера».
Ранее в России были сорваны десятки концертов самых разных исполнителей. Претензии к текстам гласно и негласно высказывали как официальные правозащитники при органах исполнительной власти регионов – уполномоченные по правам человека, так и силовики из различных правоохранительных ведомств.
Рекордсменом по количеству проблем этой осенью стала московская группа IC3PEAK, у которой были сорваны несколько концертов в российских городах. В Новосибирске 2 декабря музыканты были задержаны полицией сразу после выхода из поезда. Им угрожали «подбросить наркотики». Все время пребывания группы в Перми 27 ноября их сопровождали люди в штатском. Подробности читайте в интервью IC3PEAK «Фонтанке».
В дискуссию о деструктивном влиянии современной музыки на детскую психику на прошлой неделе включился даже директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который на заседании организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ предложил давать рэперам деньги из бюджета в виде правительственных грантов. В Минкульте РФ идею поддержали.