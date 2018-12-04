Более 5 тысяч «Нексий» отзовут в России из-за возможной утечки гидравлической жидкости

ООО «Равон Моторс Рус» отзывает 5219 автомобилей, проданных в России за последние полтора года. У них обнаружили проблему в системе рулевого управления.

Как сообщает 4 декабря пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали автомобили Ravon Nexia R3, которые были проданы в период с мая 2017 года по март 2018 года. Из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута выпускной шланг системы рулевого управления может сместиться с металлической трубки. Это грозит утечкой гидравлической жидкости из системы.

В дилерских центрах на автомобилях, попавших под сервисную кампанию, установят дополнительные хомуты на шланг системы рулевого управления. Работы выполнят бесплатно для владельцев.

Проверить, попал ли автомобиль под отзыв, можно, сверив VIN-код машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.

Напомним, что накануне отзывную кампанию объявил «АвтоВАЗ». У LADA Kalina, Granta и Priora обнаружились проблемы с соответствием рулевого колеса и подушки безопасности водителя.