Петербург примет чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. На подготовку осталось меньше трех недель

Столицей чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу 2018 года был выбран Санкт-Петербург. Об этом во вторник, 4 декабря, объявила пресс-служба Международной шахматной федерации. Соревнования пройдут с 25 по 31 декабря. Где именно пройдет турнир, пока не сообщается.

Действующий чемпион мира по рапиду – гроссмейстер из Индии Вишванатан Ананд. Действующий чемпион мира по блицу – норвежец Магнус Карлсен. Он же 28 ноября защитил титул чемпиона мира по классическим шахматам.

Напомним, в октябре бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович был избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).