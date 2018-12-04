Музей эволюции архитектуры – лучший студенческий проект на конкурсе «Золотой Трезини»

ЗАО «Ленстройтрест»

В Санкт-Петербурге определены победители первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

К участию в двенадцати номинациях были допущены 170 проектов. За право на победу в специальной номинации «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга», организованной при поддержке ГК «Ленстройтрест», боролись 32 проекта.

Участниками конкурса стали студенты, проходящие обучение по архитектурным специальностям в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ), Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств и других вузах.

ЗАО «Ленстройтрест»

Победителем специальной номинации «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга» был выбран проект Музея эволюции архитектуры в Санкт-Петербурге. По замыслу автора Ахсарбека Гаглоева, данный проект предлагает новые принципы и методы подхода к проектированию музеев архитектуры.

Для действующих музеев характерна традиционная компоновка «в стенах» и часто в существующих зданиях. Главная задача концепции нового музея – показать эволюцию визуальным языком архитектуры, продемонстрировать этапное взаимодействие новизны (взгляд в будущее) с фактором преемственности (взгляд в прошлое). Предполагается средовой метод экспонирования, показывающий причину деления архитектуры на стили и направления. Архитектурная экспозиция выстраивается в пространстве, отражая принцип восприятия и динамику развития зодчества во времени и пространстве. Музей эволюции – это город, сжатый до размеров, необходимых для экспонирования. Эволюция города и эволюция архитектуры в философском смысле здесь выступают синонимами.

ЗАО «Ленстройтрест»

«Для начинающих архитекторов победа в профессиональных конкурсах – это хороший старт и возможность проявить себя, раскрыть свой творческий потенциал. Кроме того, формат открытого архитектурного конкурса не только позволяет акцентировать внимание общественности и девелоперского сообщества на определенных проблемных точках в градостроительном планировании и развитии общественных пространств, но и обозначить возможные варианты решения вопросов, а иногда и предложить конкретные рекомендации»», – считает Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест».

Награждение победителей конкурса состоялось 29 ноября 2018 года во дворце Трубецких-Нарышкиных. Прием заявок на второй «Золотой Трезини» начнется весной 2019 года.

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