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Город
04.12.2018 16:11
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Смольный пообещал открыть три новые станции фиолетовой ветки метро в мае 2019 года. Метрострой ответил требованием оплатить выполненные работы

Открытие трех станций фиолетовой ветки метро – «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная» – перенесли на май 2019 года. До конца недели профильные органы власти и компания «Метрострой» должны разработать предложения, которые позволят успеть со строительством подземки до весны следующего года. Об этом по итогам профильного совещания с участием врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 4 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

В то же время компания «Метрострой» сообщает, что в свете последних заявлений от лица профильных чиновников, курирующих объекты строительства, складывается впечатление о неэффективной работе метростроевцев, в то время как практически все работы на станциях уже закончены. Как рассказали в «Метрострое», на 95% выполнены работы по сооружению пешеходных переходов на станциях «Проспект Славы» и «Дунайская», на 95% осуществлен монтаж подъемного оборудования на станциях, на 85% выполнены отделочные работы на станциях и на 60% смонтированы инженерные сети. Все остальные задачи компанией выполнены на 100%.

«Для того чтобы город получил новые станции, нам нужны даже не дополнительные инвестиции или обещанные на бумаге средства, а просто быстрая работа профильного комитета с документацией по ранее осуществленным работам. ОАО «Метрострой» заявляет о необходимости ускорить приемку выполненных работ. Это позволит не снижать темпы строительства и планомерно выполнять задачи, своевременно выплачивая зарплату инженерам и рабочим. Контракт на строительство Фрунзенского радиуса обеспечен в полной мере банковской гарантией, – рассказывают «Фонтанке» в «Метрострое», – все популистские заявления о ее отсутствии являются формой дискредитации репутации компании. Для окончания работ по объекту нам нужна оплата предыдущих работ, что позволит своевременно закрывать оплаты поставщикам, обеспечивать зарплатный фонд и налоговое бремя без дополнительных кредитов. Завершение года для всей отрасли зависит от быстрой и слаженной работы профильных комитетов – ведь над объектом, помимо «Метростроя», работают многие питерские компании, которые точно так же зависят от полученных «Метростроем» средств».

В компании подчеркнули, что метростроевцы почти два года содержали Фрунзенский радиус собственными силами, и считают делом чести отстаивать собственную позицию. «Несмотря на практически полную остановку работы с документами со стороны КРТИ, продолжаем осуществлять работы в полной мере», – добавили в ОАО «Метрострой».

Первоначально предполагалось, что станции откроются 20 декабря, но «Метрострой» сорвал сроки строительства. В середине осени 2018 года Смольный заключил https://www.fontanka.ru/2018/10/22/091/ с «Метростроем» дополнительное соглашение, которое увеличивало срок действия контракта до 31 мая 2019 года. При этом власти заявили, что станции все равно должны открыться 20 декабря, а дополнительные 6 месяцев нужны для бумажной работы по приемке-сдаче объекта.

Кроме того, на совещании было принято решение: город намерен получить контрольный пакет акций ОАО «Метрострой», чтобы управлять ситуацией и нести консолидированную ответственность. На эту процедуру может уйти около полугода и около 1,5 млрд рублей.

Справка. Сейчас «Метрострой» на 25% принадлежит «Петербургскому метрополитену» и на 21% — комитету имущественных отношений. Еще 24,23% акций находятся у гендиректора компании Николая Александрова, 13,62% — у его отца и бывшего главы «Метростроя» Вадима Александрова. Остальные доли распределены между миноритарными акционерами.

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