Вектор цифровизации

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принимает участие в Международном форуме «Электрические сети». Одно из ключевых мероприятий в сфере электроэнергетики стартовало сегодня в Москве.

В ходе пленарного заседания участники обсудили перспективы создания в России современного электросетевого комплекса на основе цифровых технологий и пришли к выводу, что для воплощения в жизнь намеченных планов необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, проводить диверсификацию продукции оборонно-промышленного комплекса страны для нужд гражданской инфраструктуры и внимательно изучать опыт зарубежных стран, уже реализующих проекты построения «интеллектуальных» электросетей.

Министр энергетики РФ Александр Новак во вступительном слове подчеркнул, что уже многое сделано для повышения надежности и качества электроснабжения, но перед энергетиками стоит задача по созданию современного и удобного для всех потребителей электросетевого комплекса, который будет защищен от внешних угроз.



Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский заявил, что для перевода электросетевого комплекса на цифровое управление и достижение озвученных показателей как по надежности, так и по стоимости предоставляемых им услуг нужно обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость сетевых предприятий, поменять логику бизнес-процессов и развивать отечественное производство компонентной базы.

5 и 6 декабря работа Форума в формате отраслевых дискуссий продолжится. Напомним, что завтра на площадке мероприятия ПАО «МРСК Северо-Запада» совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подпишет трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».



Цель соглашения – стратегическое партнерство сторон для создания инновационных разработок, готовых к внедрению, испытанных и адаптированных под специфику российской электросетевой отрасли.

Подробнее об итогах пленарного заседания по ссылке

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