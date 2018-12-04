Граната рванула в жилой подмосковной многоэтажке. Один человек погиб, ещё трое ранены

Один человек погиб, ещё трое ранены в результате взрыва в жилом доме подмосковного посёлка Куровское. Хлопок прогремел в одной из квартир днём 4 декабря.

«В результате чего один человек погиб и еще трое пострадали», — пишет Газета.Ru со ссылкой на источник ТАСС в правоохранительных органах.

В результате хлопка в квартире в г. Куровское погибла женщина, пострадали три человека: двое мужчин и женщина.



Установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашел предмет, похожий на гранату.



На месте происшествия работают следователи СКР pic.twitter.com/wghuf2Gf0K — Следственный комитет (@sledcom_rf) December 4, 2018

Собеседник также добавил, что причиной взрыва могла стать граната. Скорее всего, она сдетонировала из-за неосторожного обращения. Эта информация в данный момент проверяется.

По словам представителя правоохранительных органов, взрыв произошел на третьем этаже жилого дома. Пожара не последовало, эвакуация жильцов не потребовалась.