«Левада-центр»: К «Единой России» положительно и отрицательно относится одинаковое количество россиян

47% россиян относятся к партии «Единая Россия» положительно. Из них 38% «скорее положительно», а ещё 9% «целиком положительно». Об этом сообщает «Левада-центр», ссылаясь на данные своего ноябрьского исследования.

В то же время отрицательно к «партии власти» относится почти столько же граждан – 44%. Однако в негативной оценке чётко определившихся больше.

«Целиком отрицательно» к «Единой России» относится каждый пятый житель России (19%). Каждый четвёртый (25%) воспринимают партию Дмитрия Медведева «скорее отрицательно».

Каждый десятый россиянин затруднился рассказать о своём отношении к «Единой России».

Среди тех, кто «полностью положительно» относится к «Единой России», высшее образование имеют лишь 6% россиян. В то же время среди тех, кто настроен к этой партии «полностью отрицательно», доля людей с высшим образованием выше в 4 раза – 23%.

38% участников опроса объясняют поражения кандидатов от «Единой России» на недавних выборах «общим ухудшением положения дел в стране», 29% – «низкой оценкой работы государственной власти в целом», 26% – «низкой оценкой работы представителей партии «Единая Россия» на местах», 12% – «протестом против кандидатов, присланных в регион из Москвы».

Каждый десятый объясняет неудачи «единороссов» «результатом плохо проведенных избирательных кампаний». 8% заявили в качестве причины проблем «партии власти» нынешней осенью – недопуск до выборов «альтернативных кандидатов».

Опрос был проведён 22–28 ноября 2018 года среди 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением, в том числе в интервью «Фонтанке».