Аэрофлот передает авиакомпании «Россия» часть рейсов в Бангкок и Коломбо

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Аэрофлот в декабре передаст дочерней авиакомпании «Россия» фактическое выполнение следующих рейсов:

SU276 SU6275 Москва – Бангкок 07:10 20:20 (ежедневно)

SU277 SU6276 Бангкок – Москва 21:50 04:05(+1) (ежедневно)

* указано местное время

Пассажиры, имеющие билеты на рейсы SU276/277 с датой вылета после 10 декабря, будут автоматически переоформлены на рейсы авиакомпании «Россия».

Тем, кто не желает воспользоваться перевозкой на рейсах «России», предоставляются следующие возможности на выбор:

оформить возврат билета по месту его приобретения;

переоформить билет на другие рейсы Аэрофлота по тому же маршруту в пределах плюс/минус 5 дней от первоначальной даты вылета.

С 17 декабря 2018 года (дата для вылета из Москвы):

SU286 SU6265 Москва – Коломбо 22:05 09:05(+1) (Пн, чт, пт, сб, вс)

SU6265 Москва – Коломбо 22:05 09:05(+1) (Пн, чт, пт, сб, вс) SU287 SU6266 Коломбо – Москва 10:45 17:30 (Пн, вт, пт, сб, вс)

*указано местное время

Полеты по обоим направлениям будут выполняться из московского аэропорта Шереметьево (Терминал D) на комфортабельных дальнемагистральных лайнерах Boeing 777 авиакомпании «Россия». Аэрофлот эксплуатирует указанные рейсы совместно с дочерним перевозчиком.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и контакт-центре Аэрофлота по телефонам +7 (495) 223-5555 (Москва), 8 (800) 444-5555 (Россия).