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Бизнес
04.12.2018 15:45
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«Транспортно-логистическим комплексом» Валерия Израйлита занялся центральный аппарат ФАС России

Очередную жалобу в петербургское УФАС на организатора торгов имуществом ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК) стоимостью в 9,3 миллиарда рублей ФАС России забрала в Москву.

Это жалоба от ООО «Капитал М» из Кемеровской области. Его директор Андрей Матюшин утверждает, что организатор торгов имуществом ТЛК, которые прошли 25 сентября, – петербургское ООО «Спутник» – нарушило антимонопольное законодательство. Он просит вынести предписание об аннулировании их итогов. Жалоба была направлена в петербургское Управление ФАС, однако ее забрал для рассмотрения по существу центральный аппарат антимонопольщиков.

«Рассмотрение жалоб на действия конкурсного управляющего, организатора торгов, оператора электронной площадки с начальной ценой около и превышающей 1 млрд руб. рассматриваются в центральном аппарате ФАС России», – объяснили в пресс-службе всего антимонопольного ведомства корреспонденту «Фонтанки». Адвокат Pen&Paper Роман Пархоменко в связи с этим уточнил: порог в 1 миллиард рублей касается лишь торгов в рамках госзакупок, но закон позволяет центральному аппарату ФАС забирать для собственного рассмотрения любую жалобу, поступившую в любое территориальное управление.

В данном случае ситуация не совсем обычна еще и тем, что ООО «Капитал М» уже жаловалось в питерское УФАС на ООО «Спутник» точно по тому же самому поводу – но там были указаны немного другие нюансы нарушений при проведении торгов имуществом «Транспортно-логистического комплекса». Более того, эта жалоба была рассмотрена по существу, в результате чего территориальное управление удовлетворило ее и предписало «Спутнику» отменить решение о признании торгов несостоявшимися. Но некоторое время спустя Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил это решение питерского УФАС, и после апелляционной инстанции данный судебный акт может вступить в законную силу.

Уместно предположить, что директор кемеровской компании решил подстраховаться – если 13-й арбитражный апелляционный суд согласится с мнением первой инстанции о том, что петербургское антимонопольное ведомство поступило неправильно, то новая жалоба с новыми доводами все равно не позволит присвоить торгам статус несостоявшихся. Неожиданным в этой истории можно считать лишь проявление интереса к данным событиям со стороны центрального аппарата антимонопольного ведомства.

Признание торгов имуществом ТЛК несостоявшимися в данном случае дает право основному кредитору ТЛК – ООО «Новые коммунальные технологии», которое связывают с петербургским миллиардером Ильей Трабером, – приобрести продаваемое имущество с дисконтом – ведь это будут уже вторые несостоявшиеся торги.

Кроме ООО «Капитал М» на особенности организации этих торгов в питерское УФАС жаловались представитель акционеров банкротящегося ТЛК юрист Мария Кудинова, кипрская инвестиционная компания ACG Finance Limited и компания «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова. Последняя недавно заявила о приобретении 76,55% акций ТЛК.

Кроме «Капитала М» подстраховаться решила и кипрская ACG Finance Limited – она обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с теми же жалобами, что и в УФАС, и потребовала признать спорные торги вовсе недействительными. По данному процессу суд еще не вынес никакого решения.

ОАО «Транспортно-логистический комплекс» владеет землей, где располагается многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2», и построенной на этой земле недвижимостью. Еще ТЛК принадлежит ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» – стивидорная компания, этим терминалом управляющая. В январе 2017 года стартовал процесс банкротства ТЛК по инициативе некоего ООО «Грос Ритейл», которое переуступило право требования долга «Новым коммунальным технологиям».

До приобретения акций ТЛК «Новотрансом» эта компания считалась основным активом миллиардера Валерия Израйлита.

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