«Почему вы, а не администрация, защищаете права Петербурга?» Горожане пробуют уничтожить незаконную дорогу в Новом Мурино через суд

Жители ЖК «Новая Охта» дошли до суда, требуя срочно уничтожить незаконную дорогу из «Нового Мурино» в Петербург. Городские власти готовы снести дорогу хоть сегодня, но боятся «негативной реакции жителей Ленинградской области и создания социальной напряженности». При этом областные чиновники обещают, что дорога будет жить, пока не появится дублер.

Читатель "Фонтанки.ру"/Архив

В Дзержинском районном суде 4 декабря состоялось первое слушание по делу «дороги раздора», которая подключает областной ЖК «Новое Мурино» к городским магистралям. Проезд проходит по территории 4 земельных участков и делает невозможным строительство школы и спортивного комплекса, а также создает крайне напряженную обстановку на дорогах для жителей ЖК «Новая Охта», уверяют горожане. Власти Петербурга уже 4 раза устанавливали дату её демонтажа, но каждый раз находили причины для переноса сроков. Новоохтинцы отказались просто ждать и обратились в суд.

Иск к комитету по контролю за имуществом (ККИ), который отвечает за снос самовольно построенных объектов, в начале ноября подали сразу же 6 граждан. Их интересы представляет адвокат Антон Басин, но двое все же решили лично посетить заседание. Кроме того, к делу третьей стороной привлечена администрация Красногвардейского района, на территории которого и протянулся незаконный проезд. Требования просты: заставить ККИ демонтировать несогласованную дорогу.

Заседание началось с того, что судья Татьяна Матусяк приобщила к делу отзыв Игоря Воронкина, который защищает интересы ККИ. В своем отзыве ведомство просит отказать в удовлетворении требований. Как следует из пояснений, дорога «не может быть отнесена ни к недвижимым, ни к движимым вещам, так как представляет собой асфальтовое покрытие земельного участка, являясь элементом его благоустройства». На этом основании комитет утверждает, что демонтажом объекта должна заниматься районная администрация.

Судья дает слово Басину, который при помощи наводящих вопросов описывает ситуацию: в начале июня 2018 года (если точнее, то за сутки до прямой линии с Путиным) компания «СМУ-77» вопреки всем градостроительным нормам и документам заасфальтировала бывший технологический проезд от областного ЖК «Новое Мурино» к Муринской дороге, проходящий по территории Санкт-Петербурга. Дорога прошла по 4 земельным участкам, один из которых находится в аренде у компании. Теперь она позволяет новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу, но провоцирует утренние пробки для жителей «Новой Охты», по мнению которых, к тому же еще и представляет дополнительную угрозу для местной ребятни. Кроме того, проезд проходит по территории Петербурга таким образом, что делает невозможным ранее запланированное строительство школы.

Неравнодушные граждане обратились в местные органы власти с требованием снести несогласованный путь. Власти предписали «СМУ-77» демонтировать дорогу, а когда компания этого не сделала, инициировали процесс расторжения договора и своими силами пообещали демонтировать проезд. Пока этого не произошло.

– Истцы у нас проживают по разным адресам. Каким образом их права затрагиваются? – спросила судья Матусяк.

Басин объясняет: изначально генеральным планом на землях, через которые проходит несогласованная дорога, предполагалось строительство школы, спортивного комплекса и парка. В результате было нарушено право граждан на гарантированное Конституцией достойное жилье и достойное образование.

– Дорога заняла все земельные участки, на которых можно построить соцобъекты? Из чего вы делаете вывод, что дорога препятствует возведению? – задала вопрос судья. Басин ссылается на официальный ответ от комитета имущественных отношений, в котором действительно сообщается, что при существовании этого проезда возведение школы невозможно, потому что в этом случае будут нарушены строительные нормативы.

– Давайте представим решение суда. Ваши доверители никаких объективных и субъективных прав на эти участки не имеют. Вот как написать, какие права граждан были нарушены? Вот какие? Сошлитесь на конкретную норму, – расспрашивала адвоката судья Матусяк.

– Публичные права граждан, гарантированные 7-й, 42-й и 43-й статьями Конституции РФ, – ответил Басин.

Судья Матусяк обрывочными репликами дала понять, что не удовлетворена «абстрактными» ссылками на главный закон страны, и попыталась выяснить: при чем здесь право на образование. Адвокат и один из истцов пояснили, что сейчас дети проживающих в районе граждан вынуждены ездить в школу на автобусе, а это нарушает закон о нахождении образовательного учреждения в 500 метрах от проживания.

Судья обратила внимание, что никаких документов, подтверждающих наличие детей и нарушения их прав, истцы не приложили. Кроме того, Татьяна Матусяк дала понять, что своим иском новоохтинцы, по сути, делают работу районной администрации: «Почему вы, а не администрация, защищаете имущественные права Санкт-Петербурга?»

Истцы объясняют, что никаких имущественных прав они не защищают, а просто законно требуют неоднократно обещанного городскими властями демонтажа дороги, что входит в компетенции комитета по контролю за имуществом. Тут же высказывается представитель администрации: с момента возникновения проблемы чиновники на местном уровне делали все что могли – проводили совещания, вели переписку с другими ведомствами. Итогом стало то, что к 7 декабря должен быть разорван договор со «СМУ-77», которое обязано вернуть земельный участок в первозданном виде, то есть без дороги. Эту позицию администрации Красногвардейского района «Фонтанке» официально подтвердили и после судебного заседания.

Очередь высказаться дошла и до представляющего ККИ Игоря Воронкина. Первым делом он отметил, что комитет не видит каких-либо нарушений прав граждан в его действиях или бездействии. Кроме того, Воронкин дополнил свой отзыв, приобщенный к делу в начале заседания: несмотря на то, что комитет признал дорогу объектом благоустройства, судьба которого находится в руках районных администраций, по решению городского правительства, ведомство готово демонтировать этот объект, но только после того, как будет построена альтернативная дорога в «Новое Мурино». Как пояснил Воронин, такое указание ККИ получил по результатам договоренности правительств Петербурга и Ленобласти из-за того, что вокруг вопроса много негатива со стороны жителей области. Он отметил и социальное напряжение со стороны жителей ЖК «Новая Охта», где проживают 40 тысяч человек, но не пояснил, почему городские чиновники ориентируются на негатив от жителей области.

Уже после заседания глава комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков добавил, что его ведомство может приступить к демонтажу в любой момент и даже имеет для этого договоренность с подрядчиком, но ждет сигнала от администрации Красногвардейского района о готовности обеспечить в этом случае общественный порядок.

После небольшого выступления представителя ККИ судья Матусяк приняла решение привлечь к делу в качестве третьего лица комитет имущественных отношений как формального собственника земли. Следующее заседание состоится 20 декабря, то есть, по идее, к этому моменту дорога уже должна быть демонтирована.

Как рассказала «Фонтанке» жительница «Нового Мурино» Татьяна Малич, в октябре 2018 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал, что дорога просуществует до тех пор, пока не появится дублер. То же самое 4 декабря «Фонтанке» подтвердили в аппарате областного вице-губернатора Михаила Москвина. Сейчас несогласованный проезд — по сути, единственный нормальный выезд из жилого комплекса, который к тому же сразу же ведет в город, позволяя новомуринцам объезжать пробку на Токсовском шоссе.

До августа 2018 года покинуть «Новое Мурино» можно было по Садовой улице, но местная администрация во главе с Валерием Гарькавым зачем-то сделала её пешеходной и закрыла для автомобилистов. Впрочем, жителям «Нового Мурино» даже при открытой Садовой приходилось стоять в пробке на развязке с Токсовским шоссе.

На мнение жителей ЖК «Новая Охта» о том, что решать свои транспортные проблемы за счет соседей – неправильно, Татьяна Малич отвечает, что дорога на самом деле никак не препятствует строительству школы, а в пробках виноваты не новомуринцы, а чиновники, которые «выдав такое безмерное разрешение на строительство целого города небоскребов, не озаботились обеспечением транспортной и социальной инфраструктурой».

«Без решения суда препятствовать демонтажу мы точно будем. Сколько хватит у наших жителей на это сил – не знаю. К этому нас даже власти Ленобласти призывали. А вот если будет решение суда, то это, конечно, уже другой разговор. Это я говорю за себя и актив ЖК «Новое Мурино». Сдержать всех жителей мы, конечно, не в состоянии, – рассказала «Фонтанке» Малич. – Мы очень хотим, чтобы у наших соседей в ЖК «Новая Охта» было все хорошо и чтобы у них достроились все школы. Мы даже хотели бы вместе с ними объединиться для улучшения всей инфраструктуры вокруг наших ЖК».

В конце сентября, когда городские власти попытались перекрыть въезды на несогласованный проезд, новомуринцы дружной толпой не позволили этого сделать и даже организовали свой районный дорожный патруль. Городские власти, в отличие от областных, воздерживались от ярких и однозначных обещаний, просто следуя процедуре, но сейчас от дедлайна уже не уйти. Если «СМУ-77» самостоятельно не демонтирует дорогу к 7 декабря, сделать это, возможно, все же придется комитету по контролю за имуществом, который, судя по риторике, готовится сделать это под защитой полицейских.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»