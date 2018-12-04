Пропавший в Армении Су-25 потерпел крушение в горах. Оба пилота мертвы

Совершавший учебный полет военный самолет армянских ВВС упал в горах в Ширакской области.

«4 декабря, в 10:20, самолет Вооруженных сил Армении, совершавший тренировочный полет по плану боевой подготовки, потерпел крах возле поселка Караберд Мараликского района Ширакской области. В результате аварии погибли пилот 1-го класса подполковник Армен Бабаян и пилот 3-й категории майор Мовсес Манукян», – говорится в заявлении министерства обороны страны.

Военные республики выразили соболезнования родственникам и родным погибших пилотов.

Напомним, что утром 4 декабря министерство обороны Армении сообщило о потере связи со штурмовиком Су-25. После этого военные начали поисково-спасательные работы.

Су-25 — советский и российский штурмовик, который выпускали с 70-х годов прошлого века вплоть до 2017 года. Его можно найти на вооружении России, Украины, Армении, Ирака, Ирана, Нигерии и других стран.