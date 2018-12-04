Цена прощения. Родители утонувшего в сочинской ливнёвке мальчика согласились закрыть одно из уголовных дел за 150 тысяч рублей

Одно из уголовных дел о гибели мальчика в ливневой канаве Сочи после дождей прекращено в связи с примирением сторон. Хозяин гостевого дома, рядом с которым находилась яма, заплатил 150 тысяч родственникам утонувшего ребёнка. Их это, судя по всему, устроило.

О прекращении дела 4 декабря сообщает канал 360. Лазаревский районный суд постановил освободить ранее обвиняемого в причинении смерти по неосторожности владельца гостевого дома от уголовной ответственности. Летом тот самовольно переделал ливневый сток, поставив на него бетонную плиту для въезда во двор. В материалах дела отмечается, что обвиняемый работает архитектором в муниципальном учреждении и не мог не догадываться о последствиях такого самостроя.

На заседании обвиняемый полностью сознался в содеянном, чистосердечно раскаялся и примирился с потерпевшими, загладил материальный и моральный вред в полном объеме, говорится в постановлении суда.

При этом дело в отношении МУП «Водосток», которое обязано было обслуживать сочинские ливнёвки, всё ещё в производстве. В нем фигурирует фамилия коммунальщика, которому вменяют статью о халатности.

Напомним, в августе во время сильного дождя в Сочи в Лазаревском районе мальчик упал в ливневый сток. Ребёнок семи лет ударился головой и не смог выбраться, в итоге его унесло в открытое море. Спустя несколько часов тело нашли на побережье между пляжами «Дельфин» и «Свирский». Спасти пострадавшего не удалось из-за установленных над канавой плит. Примечательно, что такие «мосты» есть на всём протяжении стока. Комментаторы издания «Кавказский узел» рассказывают, что на улицах Сочи с момента трагедии ничего не изменилось, не появилось даже надёжных ограждений.

«Поставили какие-то железные штыри, на которые намотали ленту, якобы предупреждающую об опасности. Но эту ленту сдует ветром, и все. А на штырь можно напороться», – рассказал журналистам один из жителей курортного города.