В Петербурге открыли завод по производству оборудования для добычи алмазов. Инвестиции составили 1,9 млрд рублей

"Инновационный центр "Буревестник", "дочка" группы "Алроса", запустил в Петербурге новый завод по выпуску оборудования для добычи алмазов.

Галина Бояркова/

Открытие состоялось 4 декабря на территории особой экономической зоны "Новоорловская". Площадка заменила прежнее производство "Буревестника" на Малоохтинском проспекте.

Инвестиции в проект составили 1,9 млрд рублей, ещё около 1 млрд рублей до 2027 года компания вложит в научные разработки и развитие производства, пояснил "Фонтанке" глава "Алросы" Сергей Иванов.

На заводе будут выпускать рентгеновские сепараторы, с помощью которых из руды можно извлекать алмазный концентрат, и рентгеновскую аналитическую технику. В денежном выражении мощность составит 2,8 млрд рублей в год, достичь ее планируется к 2022 году.

"Хорошие деньги. Ну и городу что-то перепадёт", – прокомментировал производственные и инвестиционные планы врио губернатора Петербурга Александр Беглов, посетивший церемонию открытия.

Сейчас 70% продукции "Буревестника" поставляется самой "Алросе", которая владеет 90% ИЦ, 30% идет на экспорт и другим заказчикам внутри страны. В перспективе доля зарубежных поставок может составить 50%, отметил Сергей Иванов.

Оборудование "Буревестника" уже поставляется в страны Южной Африки (Зимбабве, Ботсвану, Анголу, Лесото), а также в Канаду, Австралию и Бразилию. Также компания планирует экспортировать оборудование в Индию, добавил директор по маркетингу ИЦ "Буревестник" Константин Вороховский.

О планах запуска новой производственной площадки стало известно в 2012 году. Изначально новый завод "Буревестника" должен был начать работу в 2016 году, но из-за изменения курса рубля объем инвестиций и параметры проекта пришлось пересмотреть. Частично окупить затраты поможет продажа прежней площадки. На прошлой неделе старое здание "Буревестника" на Малоохтинском проспекте было продано на торгах девелоперской компании "Галактика" за 1,6 млрд рублей.