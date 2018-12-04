От бесполезного огнетушителя до эвакуации «скелета» – пожар на Испытателей сняли на видео

Два автомобильных пожара с разницей примерно в полчаса произошли в Приморском районе Санкт-Петербурга днём 4 декабря.

Первый затруднил и без того плотное движение по проспекту Испытателей: «Лада Ларгус» вспыхнула у пересечения с улицей Маршала Новикова, около торгового центра «Миллер». Другая машина, «Рено», горит на виадуке на Планерной улице в направлении центра, сообщают читатели «Фонтанки». Образовались пробки в обе стороны.

Информации об инциденте на Испытателей больше. По данным «Фонтанки», ДТП не было. По словам водителя, произошел хлопок, и началось горение.

Водитель сначала пытался потушить сам, но безуспешно, а через 10 минут на место прибыли пожарные, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Уже полностью горит, пожарная приехала, и много машин ДПС», – рассказывала Виктория. «Машина за 10 минут загорелась полностью. Люди подбегали с огнетушителями, а страшно уже, да и ими уже бесполезно брызгать», – добавляет Ярослав.

Обгоревший «скелет» оперативно убрали с дороги.