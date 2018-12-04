Володин поручил упростить принятие украинцами гражданства России

Подготовить поправки для упрощения процедуры предоставления гражданства украинцам поручил профильным комитетам Госдумы спикер Вячеслав Володин. Об этом сообщается на сайте парламента 4 декабря.

«Давайте мы с вами дадим поручение […] провести консультации с правительством, с администрацией президента и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят сделать все для того, чтобы как можно меньше было бюрократии при оформлении документов», — сказал Володин.

Он также отметил, что предложение об упрощении получения российского гражданства украинцами поддержали представители всех фракций Госдумы.

Сегодня же Госдума РФ направила обращения парламентам других стран, в тексте которого говорится о «деструктивном курсе Киева». Виновником керченского конфликта назван Порошенко.