При поддержке Группы ЦДС пройдет «Первая Новогодняя Ёлка – 2019!»

Группа компаний «ЦДС»

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут благотворительную акцию «Первая Новогодняя Ёлка – 2019!». Мероприятие пройдет 5 декабря в театре «Лицедеи».

В среду, 5 декабря 2018 года в театре «Лицедеи» пройдет благотворительная акция «Первая Новогодняя Ёлка-2019!». Мероприятие организует и проводит Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» совместно с Группой ЦДС.

На праздник приглашены более 200 детей с ограниченными возможностями, воспитанников детских домов, учащихся специальных коррекционных школ, детей из семей военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении воинского или служебного долга, детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Гостей ждет новогодняя сказка, в которой примут участие Дед Мороз и Снегурочка, фокусник Роман Буренков, участник телепроекта «Хочу к Меладзе» Артур Тренев, артисты оригинального жанра Павел Бах и Иван Мел, Светлана Лопата (хулахуп), Павел Колбин (бумажное шоу), вокальные исполнители и детские творческие коллективы. Также в программе – конкурс карнавальных костюмов. Всех приглашенных ждет праздничное угощение и новогодние подарки от Деда Мороза.

«Наша компания много лет поддерживает движение «Большая Медведица» и с радостью участвует в таких добрых, семейных мероприятиях, – сообщила директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – Новый год – это время, когда сказка становится реальностью. Мы рады стать частью этого праздника и подарить детям первую новогоднюю елку уже в начале декабря».

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица», Юр. адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул. Гатчинская д. 1/56 лит. А пом. 4-Н, ИНН: 7810190440

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