Застройщик «Планетограда» добился отмены решения суда, признавшего незаконным разрешение на строительство

Городской суд по апелляционной жалобе дочерней компании Setl Group «АРТ «Созидание» отменил решение нижестоящей инстанции, которая ранее признала незаконным разрешение на строительство проекта «Планетоград». Об этом 4 декабря сообщили «Фонтанке» в «Сэтл Групп».

Как рассказала руководитель отдела по связям со СМИ «Сэтл Групп» Александра Андреева, апелляционные жалобы подавали Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория, Госстройнадзор и ООО «АРТ «Созидание». «Судебная коллегия по административным делам Санкт-Петербургского городского суда отменила решение Куйбышевского районного суда от 29 ноября 2017 года полностью и приняла решение об отказе в удовлетворении административного иска», – пояснила представитель застройщика.

Судебные тяжбы по этому делу тянутся более года. Осенью 2017 года Куйбышевский райсуд по иску градозащитников признал незаконной выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома на Пулковском шоссе, участок 57, где должна появиться первая очередь проекта «Планетоград». Это разрешение компания получила в ноябре 2016 года. Апелляционная инстанция оставила решение районного суда в силе. По итогам кассации дело вернулось на новое рассмотрение, в результате которого вердикт о незаконности разрешения на строительство отменен.

Любопытно, что еще в апреле 2018 года обсерватория все же согласовала строительство «Планетограда», решив, что проект не будет мешать проведению научных исследований. В июне 2018 года Госстройнадзор выдал «АРТ «Созидание» еще одно разрешение на строительство — на том же самом участке.

Согласно базе данных СПАРК, компанией «АРТ «Созидание» на паритетных началах владеют ООО «Сэтл» и ООО «Сэтл сити», зарегистрированные по одному адресу — на Московском проспекте, 212, литера А.

Накануне стало известно о том, что руководство обсерватории направило в Российскую академию наук проект плана переноса наблюдений на другие базы, в частности станцию близ Кисловодска, потенциал которой еще только предстоит оценить. Переезд будет происходить в течение пяти лет.

Градозащитники протестуют против застройки территории около Пулковской обсерватории последние полтора года. За это время астрономы успели разделиться во мнении, помешает ли возведение жилых домов работе ГАО. В комментарии «Фонтанке» активисты сообщили о своем намерении бороться дальше. В ближайшее время они собираются подать заявку на проведение митинга.