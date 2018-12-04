Смольный, ТГК-1 и физметод. Тариф вырастет, а город заплатит за людей, но не за заводы

С января петербургские власти переходят к новому формату отношений с ТГК-1. Расчет тарифов на тепло по физическому методу завершает трехлетний диалог Смольного и теплоэнергетиков.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что достигнута договоренность о физическом методе расчета тарифов, «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Игорь Албин. В разговоре 4 декабря он также уточнил, что с нового года сам тепловой тариф «заморозят» до июля 2020-го. Помимо прочего это означает, что бюджет обременят дополнительные субсидии – ТГК-1 станет получать городское финансирование так же, как и другие генерирующие компании. Цифры в квитанциях у горожан не изменятся, а вот бюджетные и промышленные потребители могут готовиться к новостям.

О желании перейти на физический метод расчета условного топлива ТГК-1 уведомила городское правительство в 2015 году. Этот вопрос актуален в первую очередь для компаний, которые занимаются комбинированной выработкой: то есть производят как электроэнергию, так и теплоэнергию. При нынешнем пропорциональном методе считается, что условного топлива уходит поровну на оба направления. В действительности же на выработку тепла требуется на 20% больше топлива. Соответственно, при физическом методе себестоимость теплоэнергии и тариф на нее растет. Ни извещение, ни нормативы Минэнерго не впечатлили Смольный, он продолжил формировать тарифы на 2016-2018 годы на основе пропорционального метода. После вмешательства УФАС чиновники согласились изменить подход, но с 2019 года. Судебные тяжбы закончились победой энергетиков.

До подписания конкретных соглашений от комментариев закрылись и комитет по тарифам, и ТГК-1 (51% принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг», а 29,44% — финской Fortum Power and Heat Oy). Однако некоторые подробности «Фонтанке» узнать все же удалось. Источники, близкие к энергетическому блоку Смольного, подтвердили, что речь идет об одномоментном переходе на физический метод. Дело в том, что в 2015 году ТГК-1 предлагала растянуть процесс на три года – чтобы тариф на тепло вырос на 7% сразу и последующие два года увеличивался на на 3%. Теперь же, по предварительным подсчетам, с 1 января 2019 года ставка поднимется на 15%, в том числе — на 11% для промышленников и бюджетных организаций. Для населения сохранится льготный тариф с ростом 3,3%.

Это приводит к логическому завершению еще один застарелый спор между энергетиками и Смольным. Чиновники неоднократно ставили в вину компании плохое состояние теплосетевого хозяйства («Теплосеть Санкт-Петербурга» на 74,99% принадлежит ТГК-1). В ответ предприятие подчеркивало, что его тариф считается базовым, а, в отличие от того же ГУП «ТЭК» или «Петербургтеплоэнерго», ТГК-1 не получает субсидию от города. Например, в 2019 году компенсация теплоснабжающим организациям недополученных доходов из-за льготного тарифа для населения обойдется бюджету в 9,6 млрд рублей. Теперь же субсидию платить придется и ТГК-1, иначе всю тяжесть перехода на физметод ощутили бы сами горожане, а это невозможно в связи с федеральными ограничениями по росту коммунальных тарифов.

«Размер субсидии составит около 2,5 млрд рублей в год, – сообщает источник, близкий к комитету по тарифам. – Деньги придется закладывать в бюджет дополнительно, видимо, во время весенней корректировки».

Не только эти деньги. По расчетам ТГК-1, выпадающие доходы компании от того, что Смольный отказывался учитывать переход на физический метод, составляли по 3 млрд рублей ежегодно. Это подтверждается и приказом ФАС. Таким образом, пока в судах кипели страсти, задолженность города копилась, составив порядка 9 млрд рублей. Как рассказал «Фонтанке» Игорь Албин, комитет по тарифам считает иначе, у него выходит примерно 5 млрд, их бюджет начнет также выплачивать с 2019 года с рассрочкой на три года.

Отдельный важный момент — рост тарифов для категории «прочие». В отличие от «населения», за которое вступается бюджет, предприятия должны будут платить за себя сами. Окончательный вывод об увеличении нагрузки можно будет сделать после того, как комитет по тарифам распишет цены для конкретных потребителей. Однако в зоне теплоснабжения ТГК-1, по данным комитета по промышленной политике и инновациям, порядка 160 компаний. Из того, что бросается в глаза. – «Северная верфь» и «Кировский завод», запитанные от Первомайской ТЭЦ.

В самих предприятиях оперативно прокомментировать новую информацию не сумели. Глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин оказался не в курсе договоренностей с ТГК-1, однако отметил, что проблему перехода на физметод его ведомство отслеживает. «Самые большие трудности при росте тарифа возникают у предприятий, которые работают по контрактам с фиксированными ценами — гособоронзаказ и судостроение, – говорит чиновник. – Эти дополнительные затраты не учтены, так что прибыльные контракты могут резко стать убыточными. Мы очень этим озадачены».

Заложить этот процент роста в какую-то дотацию не получится, в бюджете просто нет средств на это, а заказчики тоже не обязаны идти на допсоглашения. «У нас уже отдельно стоит вопрос по контрактам в связи с увеличением НДС, – напоминает Мейксин. – Если же на производстве используется технологический пар для обработки продукции, требуется большой объем теплоносителя, то на тариф может приходиться до 5-7% себестоимости. А все, что сокращает доходность предприятий, уменьшает налогооблагаемую базу и понижает конкуретноспособность нашей продукции».

Сэкономить на электричестве не получится, несмотря на пересчет условного топлива в пользу тепла при переходе на физметод. «Сбытовики покупают энергию в целом на оптовом рынке, – объясняет Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. – А там продает и ТГК-1, и ТГК-2, и Росэнергоатом, и Русгидро, и Мосэнерго. Никто не делит, где чьи электроны, оптовая цена зависит не от перераспределения удельных затрат. Так что электричество будет стоить столько же, а тепло дороже».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»