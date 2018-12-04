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Власть
04.12.2018 15:16
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Госдума РФ написала парламентам других стран о «деструктивном курсе Киева». Виновником Керченского конфликта назван Порошенко

Обращения к парламентам мира и межпарламентским организациям в связи с провокациями Киева направила 4 декабря Госдума РФ. Народные избранники написали своим коллегам о том, что существующий украинский режим демонстрирует методы, неприемлемые для «Европы – нашего общего дома».

Текст обращения, который на сегодняшнем пленарном заседании поддержали все фракции, направлен парламентам стран Европы, парламентам государств «Группы двадцати», Межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентской ассамблее черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее Средиземноморья.

Поводом для подготовки письма депутаты называют «непрекращающиеся провокационные действия украинских властей, подталкиваемых их западными покровителями». Автором этих провокаций политики считают президента сопредельного государства Петра Порошенко, «катастрофически теряющего свой рейтинг у украинских избирателей». Он, по мнению российских парламентариев, «цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов – сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров».

В Государственной думе напомнили: войдя в российские воды 25 ноября, Украина «грубо нарушила» Устав ООН, а также Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

«Только благодаря высокому профессионализму российских пограничных и военных служб, которые, действуя в полном соответствии с законодательством и международным правом, вынуждены были применить силовое предупреждение для устранения угрозы суверенитету Российской Федерации, удалось предотвратить человеческие жертвы и другие тяжкие последствия», — подчеркивается в обращении.

В ГД уверены, что, «угрожая военной мобилизацией, раскручивая маховик антироссийской истерии, призывая покровителей киевского режима в Вашингтоне открыть на территории Украины американскую военную базу, а также нарастить поставки современного летального оружия, Петр Порошенко наглядно демонстрирует подходы, неприемлемые для современной Европы – нашего общего дома».

В конце своего обращения авторы осуждают «действия украинских властей и их покровителей на Западе», а также «призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима».

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил о том, что ЕС намерен продлить санкции против России в декабре — из-за Керченского конфликта. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на саммите 13 – 14 декабря.

Справка:

25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. С 28 ноября военное положение вступило в силу.

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