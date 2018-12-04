Банк «Открытие» продаст 20 процентов своих акций

Банк «Открытие» намерен продать 20 процентов своих акций к 2021 году. Об этом журналистам сообщил 4 декабря старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка Михаил Иоффе.

Процедура пройдет в соответствии с трехлетней стратегией развития кредитно-финансового учреждения, которую утвердил Центробанк летом 2018 года.

По словам Михаила Иоффе, пакет акций может быть продан как одному институциональному инвестору, так и множеству юридических или физических лиц.

Сейчас капитал «Открытия» по РСБУ составляет 273,3 миллиарда рублей.