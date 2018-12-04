Уголовного дела на рэпера Хаски за уличный концерт не будет. Полиция не нашла состава преступления

Полиция Краснодара отказала в возбуждении уголовного дела на рэпера Дмитрия Кузнецова за уличный концерт после стычки с прокуратурой. Автомобиль, ставший сценой для музыканта, не пострадал.

Как сообщает 4 декабря в своем аккаунте в Facebook адвокат Алексей Аванесов, кубанская полиция не нашла состава преступления в действиях Кузнецова (творческий псевдоним – Хаски) и вынесла постановление об отказе в возбуждении дела по статье 167 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Хаски задержали в Краснодаре 21 ноября после атаки правоохранителей. Они сорвали концерт музыканта, который выступил перед публикой на улице, забравшись на чужой автомобиль.

На Кузнецова составляли административный протокол за мелкое хулиганство, судья Первомайского суда Краснодара Виктория Глущенко арестовала его на 12 суток, но сама же отменила свое решение, сославшись на исключительные личные обстоятельства в деле артиста. Его гастрольный тур оказался бы сорванным.

Препятствия концертной деятельности Хаски продолжаются. 29 ноября он отменил выступление в Ярославле. Всего сорванными оказались концерты в пяти городах. В декабре рэпера ждут в Москве, Петербурге и Архангельске.

По мнению российских правоохранителей, Хаски и другие исполнители пропагандируют суицид и иные деструктивные наклонности.