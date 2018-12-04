Из-за беспорядков в Париже перенесли футбольный матч ПСЖ – «Монпелье»

Непрекращающиеся беспорядки в Париже привели к срыву матча национального чемпионата по футболу. Как сообщает официальный сайт «Лиги 1», на неопределенную дату перенесена игра 17-го тура «ПСЖ» – «Монпелье», которая должна была пройти 8 декабря.

Такое решение было принято по просьбе полицейского управления Парижа, так как на ту же дату намечена очередная массовая акция протестующих. Органы правопорядка опасаются, что в этой ситуации не смогут обеспечить необходимую безопасность во время матча. Новая дата проведения встречи пока не сообщается.

Напомним, волнения во Франции начались с акции «желтых жилетов», протестующих уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции – показатель недовольства населения работой правительства в целом. В минувшие выходные протестные акции «желтых жилетов» и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. Происходили столкновения с полицией и погромы.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось перенести визит в Сербию. «Фонтанка» поговорила с двумя россиянками, которые в эти дни оказались в Париже по разные стороны баррикад.