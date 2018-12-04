Премьер Франции: Из-за протестов цены на бензин пока повышаться не будут. «Никакие налоги не стоят того, чтобы ставить под угрозу единство нации»

Французский премьер-министр Эдуар Филипп объявил о моратории на повышение налогов на топливо, который продлится 6 месяцев. Причиной стали массовые протесты, которые продолжались несколько недель. Об этом 4 декабря сообщает издание Le Figaro.

«Французы не хотят ни новых налогов, ни повышения старых», – констатировал в своем выступлении глава кабинета министров, призвав к большой общественной дискуссии по поводу налогообложения в республике.

«Никакие налоги не стоят того, чтобы ставить под угрозу единство нации», – резюмировал Филипп.

Демонстрации так называемых «желтых жилетов» начались 17 ноября из-за несогласия с повышением цен на бензин. Тогда на улицы вышло 120 тысяч человек. Однако потом повестка протестных акций расширилась, объединив представителей различных политических сил. Иногда демонстрации приводят к погромам и столкновениям с полицией. Самые масштабные акции прошли 1 декабря, когда были задержаны более 400 «желтых жилетов». Кроме того, 133 человека были ранены, из них 23 – это полицейские. Французская пресса сообщила о возможности введения режима чрезвычайной ситуации. В итоге власти Франции пошли на введение моратория на повышение налогов на топливо после переговоров с лидерами протестов и главами правительственных партий. Протесты сказались и на рейтингах президента и премьера, которые упали до рекордных отметок.