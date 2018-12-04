Сайт по аренде детской одежды внесли в порнореестр. Создателя заподозрили в обслуживании педофилов

Интернет-площадка по предоставлению детской одежды во временное пользование cpidzhak.ru признана сайтом порнографической направленности и внесена в единый реестр запрещенной информации. Контент намекал на возможность брать в аренду детей.

Как сообщает 4 декабря Роскомнадзор, сайт под видом интернет-магазина детской одежды распространял информацию о сексуальных услугах с участием несовершеннолетних и содержал порнографические описания детей пяти-восьми лет.

«По мнению экспертов, целью данного сайта являлось создание мотивации к вступлению в интимные отношения с несовершеннолетними и оправдание сексуального поведения по отношению к ним», – добавляют в ведомстве.

Сайт в настоящее время для пользователей недоступен, но остались кэшированные копии. Часовую аренду одежды (вместе с девочкой или мальчиком) податель услуги оценивал в десятки тысяч рублей. «Если вы не имеете возможности использовать арендованный товар с доставкой, у нас есть собственные комфортабельные помещения по Москве», – говорится в описании ресурса.

Как отметили читатели «Фонтанки», фотографии детей на ресурсе не уникальны, они взяты из других интернет-источников. Есть предположение, что сайт на самом деле создан охотниками за педофилами, которые таким образом не рекламируют «товар», а выманивают своих жертв на встречи для вымогательства.

Сайт, по данным сервиса whois, создан в июне 2018 года и зарегистрирован на частное лицо.