Гигантский Санта-Клаус явился британским водителям и принялся регулировать движение

Николай Чудотворец, он же Санта-Клаус, как известно, покровительствует путешествующим, а значит, и автомобилистам. И хотя до Рождества еще далеко, но уже сегодня, 4 декабря, рождественский дедушка явился водителям в британском Кембриджшире во всей красе, пишет Motor1.

Кадр из видео в YouTube

В видео, опубликованном первоначально в Facebook, видно, как огромный надувной Санта «регулирует движение» по трассе около местечка Уисбенч. Он фактически перекрыл одну из полос движения, принуждая водителей снижать скорость и аккуратно перестраиваться.

Надувной Санта-Клаус размером с хороший микроавтобус, судя по всему, был установлен неподалеку от шоссе и по неизвестной причине вырвался на свободу, а ветер вынес его прямо на дорогу. Инцидент случился в час пик, когда движение по трассе было особенно интенсивным.

Видео с Санта-Клаусом-регулировщиком первым опубликовал проезжавший мимо таксист Мохаммад Фари. Ролик подхватили многие мировые телеканалы.

Видео: YouTube/euronews (in English)

В августе 2015 года в Дублине произошёл похожий случай: движение парализовал гигантский миньон.