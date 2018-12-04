За убийство юноши из Таджикистана петербуржцы получили 22 года колонии на двоих. Погибшему и одному из нападавших не исполнилось и восемнадцати

Санкт-Петербургский городской суд признал виновным Юрия Новикова и его младшего приятеля в убийстве мигранта. Приговор вынесен 4 декабря.

По версии следствия, в августе 2016 года на Ленской улице на 17-летнего гражданина Таджикистана напали вооруженные ножами, битами и мачете подростки. Пострадавший скончался в больнице.

Нападавшими оказались16-летний подросток и 18-летний Новиков. Они были знакомы со погибшим, часто конфликтовали. Агрессоры признали вину.

По информации прокуратуры Петербурга, старшему суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с 1 годом ограничения свободы. Второй подсудимый получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны.